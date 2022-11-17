李成種17日出席活動，期待與台灣粉絲見面互動。（紅心字會提供）

韓團「INFINITE」成員李成種時隔4年再度來台，17日舉辦記者會。他開心跟台灣媒體互動，豈料在現場因為喝珍奶等活動流程，主辦未事先告知韓方經紀公司，李成種突然被帶出場後，台、韓雙方溝通時，語氣十分激烈，場面火爆。

雖然李成種不久後重回現場，但他在訪問過程因為太熱一直爆汗，忍不住頻頻用手擦汗，更2度被工作人員帶出場補妝，讓他在記者會上3進3出，氣氛尷尬，他幽默自嘲：「這是電影三部曲。」

29歲的他，多年來用心維持帥氣外型、姣好身材，雖然愛吃美食，但是小鳥胃，也會自我要求只能吃很少量的食物，私下時常在漢江騎單車4小時來維持最佳體態。他今天被眾人誇讚現在與4年前的外型看起來完全沒變，自豪說：「那當然，因為我是冷凍人呀，全部都很漂亮、可愛。」更自認下巴線條很明顯又好看，開玩笑說：「大家可能會被（下巴）割到。」

他在18日於Zepp New Taipei舉辦粉絲見面會，事前苦練許多中文，從口袋拿出一張大抄，霸氣喊話：「我愛你，明天見，你是我的，永遠一起。」預告在見面會上，除了賣力唱跳夯曲，早已準備許多豐富橋段，「我會拿出滿滿熱情，用我的氣場、魅力，讓全場粉絲融化在我的表演裡。」

他來台期待品嚐小籠包、港式點心等，還要去買牛軋糖、知名餅乾等送給韓國家人，他喜歡看台灣電影、戲劇，包括《我的少女時代》、《想見你》，笑說最近很喜歡許光漢，希望未來有機會能相見合作。