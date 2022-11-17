陽靚（左起）、柏霖、范少勳日前一同拍攝MV，默契十足。（索尼音樂提供）

禾浩辰（下）、鄭有傑演出吻戲，默契十足。（索尼音樂提供）

柏霖PoLin將在12月發行首張創作專輯，近日推出新歌〈走火入魔〉MV，邀來金馬最佳新演員范少勳、北影影后陽靚、北影影帝黃河、禾浩辰、鄭有傑等，6人演繹出3段不同類型的愛情，其中禾浩辰、鄭有傑演出同志戀人，霸氣上演男男激吻，禾浩辰首次拍攝與男生接吻，事前內心忐忑不安，還為了讓嘴唇吻起來不粗糙，卯起來狂擦護唇膏。

柏霖在新歌以充滿野性的唱腔，闡述人性對愛的最純粹慾望，描繪出當撕心裂肺、歇斯底里時，仍願意奮不顧身的去愛。他成為創作歌手之前，原本是一直是以舞者作為人生目標，這次在MV大展現代舞的高超舞技，並提到，當身份開始轉變，曾在兩者之間不斷掙扎，「〈走火入魔〉這首歌更像是我的人生觀，決定要做什麼就會走火入魔的去做，貫徹到底。」

〈走火入魔〉MV呈現3對戀人在愛裡掙扎，反覆受傷卻仍又緊緊相擁，分別由黃河和袁子芸飾演一對年輕氣盛、以愛之名不停刺傷彼此的情侶，范少勳、陽靚飾演價值觀有差異的姐弟戀，及禾浩辰、鄭有傑則是飾演完美人夫外遇第三者的男男戀。

禾浩辰、鄭有傑多年後再次合作竟然是演出吻戲，鄭有傑說：「我們很久沒見面，一見面就要吻他又要傷害他，很有感覺。」禾浩辰直誇劇組人員都很專業，「讓我們快速入戲，不會出戲，很棒」。