因東北風減弱水氣減少，今（17）日全台普遍高溫都能來到30度左右，中南部日夜溫差大，相同天氣型態將持續至周六，但下周受兩波東北風影響，溫度將兩階段變化，降雨範圍也會擴至全台，投票日則是東半部有雨的天氣。

氣象主播戴立綱指出，下周日（20日）晚上東北風增強，將影響台灣北部、東部地區，下周日、一溫度會稍降，到下周三、四（23、24日），東北風強度會再增強，低溫感受會較明顯，至於11/26選舉日將是「東山飄點雨、西山天氣晴」的天氣型態。

氣象局表示，明天（18日）東北風稍增強，在大台北及東半部雲量較多，偶有零星降雨的機率，其他各地天氣與今天類似，為多雲到晴、溫暖穩定；迎風面的大台北山區及東半部地區局部有零星降雨，不過大多時間為多雲、偶爾可以見到陽光，只有東北部地區降雨較持續、局部雨勢也較明顯，要注意有較大雨勢出現的機率。

17、18日定量降水預報。（氣象局）

氣溫方面，各地早晚低溫為20至22度，感受偏涼，而白天高溫在大台北、東北部稍轉涼一些，為25、26度，而其他地區仍可以來到27至30度，局部溫度還會在更高一些，感受溫暖偏熱，中南部日夜溫差較大，早晚外出的朋友請注意溫度的變化。

下周日起，北部及東北部天氣稍轉涼、迎風面水氣稍增多，大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區天氣變化不大。下周二至下周四（22日至24日）東北季風影響及南方雲系北移，雲量增多，降雨機率也增加，北部、南部及東半部地區有局部短暫雨，中部地區亦有零星短暫雨。