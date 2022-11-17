本月10日凌晨，台南學甲區發生有人持衝鋒槍掃射市議員謝財旺服務處及某工廠共88槍，檢警拘提共犯郭男到案，檢方複訊後以違反槍砲條例與恐嚇罪嫌聲押，台南地院11日晚間裁定郭嫌2萬元交保、限制住居，檢方提出抗告，台南高分院今天撤銷原裁定，發回地院重新裁定。

台南高分院認為，台南地院以郭男坦承受「阿樂」指示，於10月24日在花園夜市旁巷子移動涉案機車及擦拭該機車等行為，認郭涉犯湮滅證據之罪，且與「阿樂」有串證之虞。

然而，原裁定卻以「此部分事實明確，認得以具保代替羈押，而無羈押的必要」等語，駁回檢察官羈押聲請，並諭知郭以2萬元具保後釋放並限制住居，理由前後已有矛盾之處。

此外，原裁定既認郭男有與「阿樂」串證之疑慮，卻未具體說明何以命郭具保2萬元及限制住居，即足以擔保郭無串證之虞，而無羈押的必要，理由顯有不備之處，檢方抗告有理，因此，撤銷原裁定，發回原審法院更為適當處置。