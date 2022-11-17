總獎金台幣315萬台幣的2022肇喜登峰巡迴賽第6站苙億公開賽，17日在台中球場的第三回合，肇喜登峰巡迴賽年度獎金王在望的劉嚴鴻，與職業好手洪健堯，本回合都打出低於標準桿6桿的64桿，同以三回合總桿低於標準桿12桿的198桿並列領先，兩人也平分冠名贊助者林紹白最新加碼的每回合最低桿獎金2萬5000元，每人獲1萬2500元，明天最後一回合決賽爭冠。

劉嚴鴻抓下6隻博蒂、無柏忌，他說除了木桿普通不太穩定、鐵桿與推桿都發揮不錯，推桿只有27推，僅4個洞未成功打上果嶺，小鳥推桿距洞最遠的是第11洞與第14洞兩個三桿短洞，各是12呎與14呎，其他都是9呎內，不過在第10洞開球到左邊撞到樹，只開出100碼左右，以3號鐵桿進攻到距旗洞100碼處，第3桿打上果嶺，距洞21呎，一推進洞漂亮救帕，是今日最佳。

劉嚴鴻目前在肇喜登峰巡迴賽年度獎金排名暫居第1，比暫居第3的何祐誠多50萬元，由於何祐誠這場比賽三回合打完排名不理想，以210桿暫並列第30，因此劉嚴鴻預料可收獲今年度肇喜登峰巡迴賽獎金王，他說，對肇喜登峰巡迴賽獎金王沒有想那麼多，最後一回合專注搶冠，照樣依前幾天的節奏打。

保持3天並列領先的洪健堯，第三回合7隻博蒂、1個柏忌，他說今天表現普通，1號木桿、鐵桿與推桿都打得很好，一路順暢、全場28推，上球道只失手一個洞，第15洞5桿長洞第3桿自10碼外回切進洞抓博蒂，是個人今日代表作，他也感謝冠名贊助商林紹白知道他還有時差，前夜1點多就起床睡不著了，特別送他助眠軟糖，讓他昨天獲得一夜好眠，至於明天最後一回合決賽，也是照常揮桿，保持好手感。