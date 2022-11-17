全球領先的光學解決方案供應商艾邁斯歐司朗（ams OSRAM）宣布推出三通道UV-A/B/C感測器AS7331，讓家用價格敏感型設備可以實現更經濟實惠的紫外線劑量和照射監測解決方案。這是艾邁斯歐司朗推出的首款可測量UV-A/B/C波長輻射的CMOS感測器。AS7331針對消費和工業市場，具有非常高的靈敏度和動態範圍，客戶還可受益於CMOS元件製造的成本效益。

AS7331在UV-A範圍內具有高達421計數/（μW/cm2）的高靈敏度，可以檢測生物螢光（用於水質監測）或馬達中的局部放電。目前市場上的低成本UV感測器晶片不夠靈敏，無法檢測到如此微弱的UV訊號。而艾邁斯歐司朗AS7331具有3.43E+10的高動態範圍，無論輻射源強弱，產品設計人員都能靈活地進行紫外線監測。其最短測量時間為125μs，比目前消費市場上次優的UV感測器快四倍。

艾邁斯歐司朗光譜感測部門資深產品經理Markus Busz表示，AS7331的推出意味著高靈敏度紫外線劑量監測現在的價格已經足夠親民，可以將其內建到家用設備中，例如掃地機器人、咖啡機以及家用、水和空氣淨化器。低成本UV感測器的靈敏度非常低，而高效能、實驗室級UV感測器對於家用設備而言又過於昂貴，AS7331推出適時填補了市場空白。

該感測器還適用於紫外線固化和光療等應用。Markus Busz補充說，目前，由於現有UV-C感測器成本高昂，消費類消毒和淨化產品通常不具備UV-C監測功能。在沒有準確劑量資訊的情況下，這些產品設定了非常高的輻射和較長的治療時間，以確保超過最低必要劑量。這樣既浪費電能，又加速了紫外光源和被照射材料的老化。我們推出的AS7331尺寸小巧，經濟實惠，讓製造商能夠將UV-C光源的輻射精確限制在必要的最低限度，進而改善效能並為最終使用者創造更大價值。

透過將UV-A、UV-B和UV-C監測整合到單一元件中，AS7331還使得製造商能夠在多功能應用中節省空間並降低物料成本。例如，在水淨化系統中，AS7331可以透過測量UV-A光的吸收來分析水質。然後它可以測量UV-C輻射，以檢查是否給予了足夠的劑量來充分淨化水。

AS7331是一款三通道感測器，使用干涉濾光片對UV-A（315nm-410nm）、UV-B（280nm-315nm）和UV-C（240nm-280nm）波段的輻射產生精確表徵的響應。濾光片還能出色地抑制環境可見光和近紅外光源的干擾。

AS7331內建溫度感測器，支援對測量結果進行溫度補償。輻射強度數位測量的解析度最高為24位，測量結果透過16位元I2C介面輸出。

AS7331具有低功耗的特點，適用於掃地機器人等行動或電池供電的產品。使用3.3V電源電壓時，主動測量模式下的工作電流典型值為1.5mA，而在待機模式下，該元件消耗的最大電流僅為970μA。

AS7331採用16接腳OLGA封裝，尺寸為3.65mm x 2.60mm，厚度為1.09mm。AS7331 UV感測器可與艾邁斯歐司朗的各種UV LED配合使用，例如新型OSLON UV 6060，此款高功率UV-C LED具有市場領先的電光轉換效率，殺菌效果極為出色。AS7331 UV感測器的樣品現已開始供貨。預計將於2023年第一季度開始量產。