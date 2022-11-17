半導體大廠ADI宣布推出全球首個長距離單對乙太網路供電（SPoE）供電設備（PSE）和受電裝置（PD）解決方案，協助客戶提升智慧建築、工廠自動化以及傳統網路邊緣上相關應用之智慧水準。此系列方案產品支援即時電源管理和遙測功能，不僅待機功耗超低且易於安裝，有利於在工廠和建築自動化應用中打通「最後一哩路」的供電連接。

ADI工業自動化事業部副總裁Leo McHugh表示，隨著算力被推向以往無法想像的應用和領域，智慧邊緣已成為數位時代最令人興奮的發展方向之一。ADI致力於提供卓越的技術和解決方案，協助客戶在智慧建築和工廠、及未來更多應用中充分發揮智慧邊緣的全部潛力。

ADI新推出的SPoE解決方案LTC4296-1和LTC9111可解決為裝置提供電力和資料的各種挑戰，即使裝置處於偏遠、難以進入的端點位置依然可觸達。此解決方案旨在透過網路為新式端點應用無縫提供電力和資料，同時針對資產健康狀況、環境條件、安全指標等局部因素提供評估，其所提供的本地感知和控制能力將成為建構未來數位建築的基石。

ADI SPoE解決方案使用單對雙絞線乙太網路電纜提供高效、可靠、易於安裝的電源，尺寸更小、重量更輕，以此可減少對本地電源和電池的依賴。與ADI Chronous ADIN1100和ADIN1110 10BASE-T1L工業乙太網路解決方案配合使用時，能讓客戶在跨越一公里以上的距離可靠地傳輸電力和資料，相較於以往乙太網路標準其傳輸距離可大幅增加。