加密貨幣交易所FTX無預警破產，受害投資人周二提起集體訴訟，並指控喜劇演員大衛（Larry David）、美式足球球星布雷迪（Tom Brady）與美國職棒日籍球星大谷翔平等一票名人，需為FTX代言負起連帶賠償責任。

全球第三大加密貨幣交易所FTX日前驚爆因出現數十億美元的虧損，突然宣告倒閉並聲請破產保護，相關連鎖反應持續發酵。

美國聯邦與各州主管機關已介入，調查FTX與其創辦人執行長班克曼弗瑞德（Sam Bankman-Fried）是否涉及在未獲用戶的許可下，進行風險性的投資。

美國國會議員同樣宣布將就FTX倒閉一事進行調查，眾院金融服務委員會宣稱將在12月舉辦一場FTX案的聽證會。

FTX未倒閉前，最知名的宣傳手法就是找來好萊塢影星與職業運動球星為自家產品代言，包括老牌喜劇演員大衛、坦帕灣海盜明星四分衛布雷迪、NBA退役球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）與金州勇士看板球星柯瑞（Stephen Curry）以及女網名將大坂直美等一票名人全都是FTX的合作夥伴。

FTX倒閉的受害人周二正式提起集體訴訟，被告不僅創辦人執行長班克曼弗瑞德，所有代言名人全都上了訴狀，理由是這些體育與影劇圈名人迅速為FTX帶來威望，所以他們也應與班克曼弗瑞德一樣負起應有的刑責。

根據訴狀指出，「FTX進行詐欺的其中一個手法就是利用一些體壇與娛樂圈名人（如同所列的這些被告）來募款，並鼓勵美國民眾進行投資，成功吸引好幾十億美元投入到騙人的FTX平台，好讓詐騙計畫得以運轉。」

此集體官司的原告代表律師莫斯柯威茲（ Adam Moskowitz）同時表示，過去也有幾宗類似的官司，包括卡戴珊（Kim Kardashian）與拳王梅威瑟（Floyd Mayweather）等名人都因為加密幣代言而遭法官判賠罰款。