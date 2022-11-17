處理器大廠美商超微（AMD）宣布首款太空級Versal自行調適系統單晶片（SoC）完成Class B認證。XQR Versal AI Core XQRVC1902元件為衛星與太空應用提供完全抗幅射能力、加速AI推論以及高頻寬訊號處理效能。此次完成的Class B認證基於美國軍規MIL-PRF-38535，讓這款元件能在2023年初開始出貨。

XQR Versal AI Core XQRVC1902元件代表著在太空實現各種精密機載資料處理與AI推論應用的重大進程。直到近期，高度複雜的AI應用僅能運用客製化設計的特殊應用積體電路（ASIC）來執行，然而大多數太空計畫因其成本高昂而無法採用ASIC。

相較ASIC，XQR Versal自行調適SoC能在開發階段及部署之後，包括在充斥高強度幅射的太空航行時，進行重新程式化。藉此，衛星營運商在發射衛星後也能變更處理演算法，讓遙感探測與通訊應用獲得前所未有的彈性。XQR Versal的幅射耐受力已通過AMD以及多家獨立機構的檢驗，證明能支援從低地球軌道到地球同步軌道甚至更高階的太空任務。

Raytheon Intelligence and Space太空系統資深總監Barry Liu表示，Raytheon在XQR Versal自行調適SoC的基礎上開發新一代太空處理器，除了該晶片在各種幅射環境的執行效能，更看重其具備的高品質。藉由其異質運算能力及可重組式邏輯結構，將讓我們團隊能在大幅縮小的晶片中整合更多板載處理效能，前所未有的推進系統層級大小、重量、功耗（SWaP）。

XQR Versal AI Core自行調適SoC在異質運算平台中提供先進訊號處理與AI推論功能。這款元件具備雙核心Arm Cortex-A72及雙核心Arm Cortex-R5嵌入式處理器、400個AI/ML運算引擎、將近90萬個邏輯單元以及191Mb的記憶體，全部透過一個網路晶片（network-on-chip）連結在一起，並採用7奈米CMOS製程。

開發商可從各種開發工具與業界標準框架包括RTL、C與C++、Matlab、Caffe、TensorFlow、PyTorch等，運用AMD賽靈思Vivado工具套件以及Vitis AI軟體平台設計XQR Versal元件。

AMD航太與國防垂直式市場資深總監Minal Sawant表示，此Class B認證是為太空應用推出先進可程式化解決方案的重大里程碑。我們為Versal自行調適SoC Class B認證規劃優先推動的加速時程，同時透過徹底與嚴謹的測試與分析，確保元件能在太空運作。我們非常高興開始安排客戶訂購太空級Versal元件的時程。

AMD Class B認證與製造測試流程是基於美國國防部MIL-PRF-38535 Class B規範，此項軍規條款專門規範單晶積體電路（monolithic integrated circuits）的驗證與測試程序，並受AMD採納用以進行先進有機封裝XQR Versal太空級產品。