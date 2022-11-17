德國《明鏡週刊》最近獨家獲得德國政府對華戰略的機密文件顯示，維護人權問題將在德中未來經濟關係的起決定性作用，且對目前中國與俄羅斯的關係不以為然。在台灣問題上，文件強調台海現狀改變只能通過和平方式和雙方協商進行，台灣參加國際組織不違背「一個中國」政策，德國也支持歐洲議會的要求，迅速展開與台灣雙邊投資協議的評估。

《德國之聲》引述《明鏡週刊》的報導說，這份中國戰略文件讓外界更清楚德國政府將用何種態度來對待中國。這份由德國外交部牽頭起草的文件近日才轉給外交與國安部門，尚未正式公布，目前仍在草稿階段，最後還要經過總理府認可。

這份59頁的中國戰略文件指出，維護人權將在德中未來經濟關係的起決定性作用，強調「經濟發展和人權並不矛盾」。德國政府還要為包括大眾汽車公司在內的赴華投資企業提供最高30億歐元政府擔保。

報導說，在人權問題上，該戰略文件亦未排除嚴厲制裁的可能性。在歐盟框架內，如果不能通過其他方式確保沒有侵犯人權行為的供應鏈，將準備支持從有特別大規模侵犯人權行為的地區停止進口。在飽受質疑的軍火出口問題上，德國希望確保出口的武器或軍民兩用產品不用於侵犯人權和內部鎮壓，其中軍民兩用產品的限制較為罕見的政策。

報導表示， 德國外交部希望「迅速地以經濟上可接受的成本」減少對中國的依賴性，供應鏈更多樣化，關鍵原材料要保持庫存，關鍵的工業部門應該「不依賴不認同我們價值觀的第3國的技術進步」。

同時，聯邦外交部對北京的對俄政策提出嚴厲批評。該戰略文件指出，今年2月4日的俄中聲明是「基於一種不符合《聯合國憲章》中所有國家主權平等原則的態度」。德國和歐盟未來與中國的合作，取決於中國如何塑造其與俄羅斯的關係，「中國和俄羅斯正越走越近」，「中國沒有可信地捍衛烏克蘭的主權和領土完整，我們觀察到中國支持反西方國家的俄羅斯言論。」

文件還指出，未來德國外交部建議與歐盟同步，將中國描述為「合作夥伴、競爭者和系統性對手」，且「後2者的分量越來越重」。

同時，德國政府希望深化與台灣的關係，「台灣海峽現狀的改變只能通過和平方式和雙方協商進行」。文件指出，如果台灣參加國際組織，並不違背所謂的「一個中國」政策。此外，德國外交部支持歐洲議會的要求，迅速開始對與台灣達成雙邊投資協議進行評估，「這樣的協議與歐盟的『一個中國』政策是一致的。」