離選舉投票日越來越近，各候選人也積極拜票。投入競選連任的國民黨台北市議員徐巧芯近日也站在路口拉票，請選民支持。不過徐巧芯全身照曝光，網友發現徐巧芯在媒體上戰力爆棚，但是身材卻很嬌小。此貼文迅速吸引2萬人按讚，同黨議員游淑慧也在徐巧芯臉書留言，「現在每個人都已經開始流浪在路口」。

徐巧芯近日除了在各媒體以及直播節目曝光外，也積極在選區的路口懇請選民支持，並且把拜票的照片貼到臉書上。民眾發現，徐巧芯在媒體上聲量宏大，但是真實身材卻很嬌小，徐巧芯臉書迅速獲得2萬人按讚！

同黨議員游淑慧也在徐巧芯臉書留言，「現在每個人都已經開始流浪在路口」！網友也到徐巧芯臉書留言，「這照片真的如廣播說的一樣~~嬌小可愛戰鬥力100」、「巧芯議員加油」、「加油，辛苦了」、「藍軍女戰神加油」、「原來蜜獾巧芯跑來我家對面了！難怪今天的空氣特別新鮮！」「美鳳加油！」

原來徐巧芯小學時原名叫做徐美鳳，後來到高中才改名叫徐巧芯，因此有些朋友還是會叫徐巧芯為「美鳳」！