32歲央視女記者王冰冰因外型清秀、甜美，被封最美記者，光微博就有541萬粉絲，人氣非常高。不過，她今年7月傳認愛仰式世界冠軍徐嘉余，遭男方正牌女友控訴是小三，因此不能在鏡頭前露臉。沉寂4個月，央視節目的主持人名單竟出現王冰冰，被爆即將復出。

央視頻道發佈的《國之大雅 二十四節氣之小寒》節目預告片，底下出現一串主持人名單，第一位就是淡出4個月的王冰冰，播出時間預計為2023年1月5日。

王冰冰出現在《國之大雅 二十四節氣之小寒》節目主持人名單中。（圖／微博）

這則消息公開後，等同否定王冰冰被調回地方組當文字記者、不能在鏡頭前露面的傳聞，許多網友都樂見其成，「王冰冰要回來了」瞬間成為熱門關鍵字，一度衝上微博熱搜冠軍，閱讀量高達2.3億，網友紛紛留言：「冬天來了，冰冰來了」、「你都發了，最好是真的！」、「回來吧，努力搞事業的美女不應該被一篇小作文毀了」、「期待王冰冰回歸」。

「王冰冰要回來了」成為微博熱搜冠軍。（圖／微博）

王冰冰2016年進入央視當出鏡記者，憑著姣好外型成為當紅炸子雞，儘管被起底曾有一段婚姻，人氣還是沒受影響；今年7月網路傳出王冰冰在朋友圈認愛體育選手徐嘉余，卻被男方前女友爆料2019年就跟徐嘉余交往，起初因保護男友沒公開關係，豈料徐嘉余認識王冰冰後就魂不守舍，控訴王冰冰是第三者。

王冰冰捲入小三疑雲後，微博最新貼文停留在7月份，不再出現在大眾的視線裡，想不到隔4個月傳出回歸幕前，令粉絲又驚又喜。