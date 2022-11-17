國泰集團今年是成立60周年，國泰金控董事長蔡宏圖預計17日晚間會對集團所有員工發信，強調國泰人壽在1962年創立時僅23位員工，到今日已是總資產11.9兆元、員工數5.7萬人、1,400萬客戶，面對更快速及劇烈變動的外部環境，蔡宏圖定調：「越是要勇敢地做出決定，勇敢地承擔。」

為慶祝國泰60歲生日，國泰亦展出歷史牆照片，蔡宏圖表示，從照片中可以看到很多熟悉的臉孔，從年輕時就一起參與集團許多關鍵的發展，豎立一個又一個里程碑，如1970年代國壽大膽全面電腦化，之後全面投資E化，業務同仁成功轉型為行動化銷售部隊；1990年代後，金融市場自由化，國泰更推動集團成為學習型組織、成立金控，透過自我成長與購併，不斷地精進營業模式，朝「亞太地區最佳的金融機構」的目標邁進。

2012年在國泰50週年時，啟動集團登峰計畫New Heights，從企業核心價值出發、啟動全方位、多面向的自我再造工程。

今年初，蔡宏圖勉勵國泰金全體員工「你比你想的勇敢」，他這次在信中表示，現在展望未來，一樣希望每一位國泰人都具備勇敢、開放、大膽探索的思維，去擁抱世界的變化，並且從中看到機會，領先布局，占得先機。外部環境的變化只會越來越快速和劇烈，越是如此，越是要勇敢地做出決定，勇敢地承擔。

十年後的今天，我們的視野和思維改變了。我們看見數位科技在全世界快速顛覆各行各業既有的商業模式，也改變了企業營運的思維與方法；所以我們啟動了數位轉型，透過數位、數據與技術，優化公司產品開發、客戶服務、作業流程、風險控管等環節；與客戶接觸的介面更多元，無論是面對面的溫暖陪伴，或是遠距零接觸的數位平台，透過全通路、線上線下結合的服務，來滿足客戶的需求。

蔡宏圖說，面對競爭更激烈的未來，要檢視既有的優勢與善用整個霖園集團橫跨金融、地產建設、醫療、資訊、物流及公益等資源、規模與專業，來展開跨子公司與跨業別的合作，提供客戶更便利體貼的服務，深化全集團數位轉型。以氣候、健康、培力永續三支柱落實於集團日常營運中，透過議合客戶一起做好ESG，讓國泰的金融核心職能夠進一步發揮影響力。這其中，各類專業人才是永續發展不可或缺的，國泰將加大投資未來發展所需的人才，一起共創永續價值。

展望未來，市場競爭者會更多，遊戲規則不斷地改寫，這些是各行各業都一樣要面對的，但是對國泰而言，更要深刻的理解經營環境改變與提升自我的競爭能力，因為國泰對客戶的長期承諾就是必須追求永續經營的最大動力。所以要不斷檢視所面臨的挑戰與新的機會，勇敢開創集團下一個60年的新格局。