處理器大廠美商超微（AMD）宣布，AMD賽靈思車規級（Xilinx Automotive, XA）Zynq UltraScale+ MPSoC平台已為愛信（Aisin）所選，為其自動停車輔助（APA）系統提供支援。高度靈活應變的車規級Zynq UltraScale+ MPSoC平台支援新一代愛信APA系統，能夠以極低延遲高效偵測行人、車輛和空位。愛信APA系統將於2024年的車型中開始出貨。

車規級Zynq UltraScale+ MPSoC平台部署於愛信APA系統的攝影機內。該平台結合基於ArmR的高效能多核心、多處理系統與特殊應用積體電路（ASIC）類別可程式化設計邏輯。這一完全整合的可程式化設計邏輯具備客製化輔助處理器（co-processors），可透過最佳化滿足系統需求，包括用於卷積神經網路（CNN）處理的深度學習處理器單元，為愛信APA系統實現基於機器學習（ML）的場景分割和目標偵測。車規級Zynq UltraScale+ MPSoC平台帶來極高的處理效率，能將影像和影片管路等關鍵功能卸載到專用處理區塊，以實現低延遲影像處理。

愛信APA系統採用安裝在車輛上的4個攝影機和12個超音波感測器來辨識周遭環境並運算駕駛路線。隨後，該系統會根據運算出的路線控制車輛，以自動停車。此外，當碰撞風險發生時，愛信APA系統也能自動執行自動緊急剎車。

愛信株式會社底盤與車輛安全系統總裁Morito Oshita表示，愛信的APA系統採用複雜的人工智慧，並需要一款能夠提供高效能與低延遲的系統單晶片（SoC），而最終我們選擇AMD賽靈思車規級Zynq UltraScale+ MPSoC平台。基礎的全景環視能為消費者解決手動停車面臨的部分問題，而APA系統現在能極大緩解在狹窄車位停車的壓力。我們很高興能著手開發這一解決方案，並將其帶給消費者。

AMD核心垂直式市場全球副總裁Hanneke Krekels表示，隨著全景環視系統從在視覺上輔助駕駛的基本影片拼接和影像疊加，演進到現在車輛能夠利用AI自動停車，我們看到巨大的商機，可以透過靈活應變的Zynq平台滿足該市場的需求。愛信以創新的方式引領產業，其所設計的APA系統可根據不同汽車製造商的特定要求靈活調整規格，充分展示AMD Zynq MPSoC的靈活應變能力如何為未來設計增加的特色功能提供升級路徑。

隨著汽車產業創新步伐不斷加快，對高效能運算、加速器和繪圖技術的需求也持續增加。憑藉業界豐富的高效能CPU、GPU、FPGA和自行調適SoC產品線，AMD正位居這一轉捩點的制高點。AMD從支援車載資訊娛樂系統到先進駕駛輔助系統、自動駕駛和網路應用等仰賴功能安全的領域，為汽車製造商提供一站式晶片和軟體解決方案。