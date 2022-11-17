金管會為鼓勵新創掛牌籌資大鬆綁，但2022年十家掛牌恐難達標！金管會證期局副局長張子敏17日指出，「台灣創新板」及「戰略新板」已於2021年7月20日正式開板運作，截至2022年10月底止，「戰略新板」已有17家公司登錄掛牌，「台灣創新板」則在2022年8月有首家公司錼創科技正式掛牌，並有雲豹能源、泓德能源等2家公司正申請審核中。

張子敏表示，目前戰略新板已達標，但他坦言，創新板要拚十家掛牌難度較高，證交所也持續再努力中。合格投資人門檻調降後，截至2022年10月底止，合格投資人已逾10萬人，其中，法人達64,979人，自然人有40,641人，合計105,620人，目前掛牌的錼創交易量從2021年11月7日後日交易量在100至299張，近期股市上來後交易量也有增加。

張子敏表示，為持續打造更有利新創企業掛牌籌資的環境金管會在2022年8至11月間，陸續做了三大放寬「臺灣創新板」，一是申請前之承銷商輔導期間、二是申請時之掛牌條件（第一類市值由15億元放寬為10億元、營收由1.5億元放寬為1億元；第二類市值由30億元放寬為20億元）、三是掛牌後之轉板年限（由2年縮短為1年）、四是承銷商保薦期間（由終身保薦縮短為掛牌年度後3年）等措施。

同時也放寬合格投資人資格（放寬法人資格條件為專業機構投資人及具兩年以上證券交易投資經驗之法人，自然人財力證明由1,000萬元放寬為500萬元），並引進證券商造市制度（由證券商自願擔任造市者，在市場提供買賣報價），以提升創新板市場流動性，促進交易更趨活絡，吸引更多新創企業提早進入資本市場籌資茁壯，協助產業升級轉型，並形成綠電等產業聚落，吸引資金投資台灣。

另外，張子敏指出，為提升企業獎酬員工彈性，金管會已於2022年8月15日修法放寬員工認股權憑證及限制員工權利新股申報生效後之發行期限由一年得延長為二年，除可提升企業於期限內發行員工獎酬工具之彈性，並可減少企業為再發行而召開股東會等相關作業程序之作業成本，對於高科技產業等相關產業之公司，更可因應其產業發展需求適時發行員工獎酬工具以吸引或留住人才，並提升企業競爭力。

據統計, 截至2022年10月底止已申報生效案件，發行人於發行辦法所定發行期限為二年者，員工認股權憑證有7件，限制員工權利新股有6件，合計13件。