APEC雙部長級會議於今（17）日舉辦，我方由行政院政委兼經貿辦總談判代表鄧振中和國發會主委龔明鑫出席。鄧振中在會上表示，我國經濟在全球供應鏈有無可取代的地位，尤其是半導體產值，在當前國際供應鏈重組的挑戰下，理念相近夥伴間的信任是供應鏈產生韌性的基礎。

鄧振中在會上先是提到，恭喜泰國成功主辦本年APEC會議，特別是在生物循環綠色經濟等相關優先領域進展，並讚揚APEC本年各議題及「2040太子城願景」（Putrajaya Vision 2040）成果，這有助在2040年前打造開放、充滿活力、具韌性且和平的亞太共同體，以實現全體人民及世代共榮。

鄧振中指出，在新冠肺炎疫情後，促進貿易及投資仍為全球經濟復甦的關鍵。我國承諾將採取開放及公平的貿易、投資及良好法制作業等政策，提供企業公平的競爭環境、提升與貿易夥伴的貿易便捷化及合作，並促進亞太區域的透明化及法規可預測性。

鄧振中也說，我國經濟在全球供應鏈有無可取代的地位，尤其我國的半導體產業產值約占全球產值25％。我國經濟是台灣人民過去50年來的努力工作成果，也是在自由貿易體系下，與貿易夥伴間互信及友誼的成果。

鄧振中表示，在當前國際供應鏈重組的挑戰下，理念相近夥伴間的信任是供應鏈產生韌性的基礎。各國應基於互信，共同處理國際經濟的問題。

鄧振中說，我國承諾將續強化以規則為基礎，且以WTO為核心的多邊貿易體系。我國歡迎WTO部長會議（MC12）達成多項成果，並已完成執行服務業國內規章聯合聲明倡議之國內程序。我國呼籲會員必須儘速推動MC12的其他成果，例如漁業補貼、電子商務聯合聲明倡議、WTO改革等，以利為MC13奠定成功的基礎。

鄧振中說，歷經數年的新冠肺炎疫情後，我們必須重新連結區域的各項合作。隨著數位經濟快速興起，不僅可創造大量經濟機會，更能為我們推動永續、創新及包容性等領域帶來更多機會。

鄧振中說，依據2022年IMD全球數位競爭力調查報告顯示，台灣在「大數據應用與分析」指標上排名第2（較2021年上升2名），我國將持續強化數位競爭力、維護網路安全，並推動數位轉型以促進貿易便捷化。

鄧振中說，我國支持APEC領袖就「2040太子城願景」（Putrajaya Vision 2040）承諾，並將尋求亞太地區發展強勁、平衡、安全、永續及具包容性的成長。

鄧振中說，我們將確保所有人都能從貿易中獲益。我們將遵循領袖願景，強化經濟成長的品質，以為各界帶來幸福，包含中小企業、婦女、原住民、青年及其他弱勢族群。

鄧振中說，我國非常重視婦女可以充分及平等參與各類經濟活動，並將排除各項障礙，故我國女性國會議員比例達41.6％，居亞洲第一。

鄧振中說，我國高度重視有效及永續管理自然資源的重要性。我國在2021年整體再生能源設置較2016年提高近2.5倍，其中太陽光電成長逾5倍；離岸風電之2座示範風場分別於2019及2021年併網商轉。2020年森林覆蓋率提升至60.71％，大幅高於全球平均值30％，且2021年底工業廢棄物再利用率達81.1％。

鄧振中說，感謝泰國成功主辦2022年APEC。我國將和APEC各會員國一起，與2023年APEC主辦國美國緊密合作，以利APEC順利成功。