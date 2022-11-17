隨著邊境開放，產業復甦，就業市場日益活絡。勞動部勞動力發展署為協助民眾培養就業技能，運用全國5個分署11個訓練場辦理自辦職前訓練，目前於職前訓練網提供近181班的多元類別自辦職前訓練課程，其中AI與ROS機器人應用、智動控制、智慧電子實務應用等5+2產業訓練課程就規劃有90班，招生人數約2,300人，另外2023年預計開辦約390班的職前訓練課程，預估可提供1萬個參訓機會，課程包羅萬象，歡迎民眾鎖定「職前訓練網」踴躍報名！

為協助失業及待業者充實專業技能，做好就業準備，發展署每年均由所屬5個分署依據區域性產業發展及人力需求，辦理就業導向的各項職業訓練課程。因應疫情帶來生活型態改變，遠距、雲端等科技廣泛運用，產業智慧化也促使人工智慧、資通訊、大數據科技的發展，衍生許多新興的商機與工作機會。112年發展署將持續開辦精密機械、機電整合、電腦數值控制與機械加工、資通訊、雲端科技產業，智動化與機器人、物聯網開發與行動裝置應用等對熱門課程，提供民眾更多元、適性的選擇，平均訓後就業率皆達9成，適合有意願提升或培養就業技能的失業者參加。

發展署高屏澎東分署111年度自辦職前訓練綜合銲接第2期班的學員—劉秉諺家住屏東，在學時主修電影藝術，從事文書工作兩年多，因薪資一直無法提升，深思熟慮後決定轉業，並報名高屏澎東分署的綜合銲接課程。受訓期間態度積極、遇有理論或實務不瞭解之處時，也能向訓練師請教。在通過自辦的訓練課程後，除了順利考取專業的手工電銲乙級、氬銲乙級證照外，也透過分署的就業輔導，順利進入離岸風電產業擔任銲接職務工作，起薪達4萬元以上，且未來薪資還有成長空間。

發展署各分署除具備有專業師資及完整訓練機具設備外，另配置專業輔導員提供參訓學員生活、學習及訓後就業等服務，並辦理就業市場趨勢分析及求職技巧等課程，另邀請廠商辦理就業說明會或徵才活動，訓練後寄發推薦信或介紹信予用人單位，提供各項就業輔導措施，部分職類並協助結訓學員考取技術士證，以利結訓學員順利就業。

發展署表示，參訓期間的訓練費用由發展署全額補助，屬非自願離職或特定對象失業者，並可依規定申請職業訓練生活津貼，以維持訓練期間的基本生活，安心學習工作技能。