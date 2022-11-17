2022歡樂友緣女子公開賽17日進行第二回合，台灣女將劉芃姍大舉反攻，打出7個博蒂、1個柏忌的66桿佳績，以總計138桿躍居領先。

19歲小將劉芃姍曾在2021法國巴黎銀行財富管理TLPGA傳承賽拿下生涯苜勝，明天將挑戰個人第一個公開賽冠軍，她表示，今年因為背傷的影響，感覺成績有點退步，6月份的京懋慈善盃女子公開賽還因傷退賽，這次歡樂友緣女子公開賽以領先身份進入最後一回合，她雖有期待但比賽策略不變，要勇敢地攻到旗桿附近，讓自己有比較多博蒂機會。

暫時以總計140桿並列第2的石澄璇，這回合原本也打得順風順水的，16洞打完進帳6桿，沒想到第17洞開球打到左側山坡上，第2桿球位在很斜的坡上，她判斷這球打出去會變成右曲球，所以就往左邊打一點，不料這桿有些失擊，球飛進左側水障礙罰桿區，拋球之後再打，4桿才上果嶺，兩推之後苦吞雙柏忌，原本單獨第2，一下子掉了2桿，幸好最後一洞石澄璇推進8呎博蒂，才回到並列第2的行列。

昨天首回合領先的泰國女將龐帕卡，第二回合在立益球場柏忌打得比較多，花了75桿完成這回合，退到並列第7名。

歡樂友緣女子公開賽由TLPGA主辦，歡樂友緣球隊第8度冠名贊助。歡樂友緣高爾夫球隊於2002年創立，是一支講究生活品味、熱愛人文美學的球隊，有獨樹一幟的CIS，也有自創的隊歌，對於公益活動的參與和推動不遺餘力。