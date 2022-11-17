行政院政務委員、經貿辦總談判代表鄧振中今（17）出席APEC AMM工作午餐發言指出，我方對於用數位科技促進區域相互連結之經驗與看法，聚焦於下列三個面向：基礎建設、安全防護、連結性。

鄧振中談話提到，當大多數國家之經濟受新冠疫情衝擊時，台灣成功地在2020年達成3.36％之經濟成長，並在2021年達成6.57％。

鄧振中說，2021年台灣出口額4,464億美元，進口3,820億美元，年成長率分別為29.34％及33.48％。

鄧振中說，依據瑞士洛桑管理學院（IMD）2022年發布之最新世界競爭力排名，台灣競爭力較前次上升1名，為全球第7名。

鄧振中分享我方對於用數位科技促進區域相互連結之經驗與看法，聚焦於下列三個面向：基礎建設、安全防護、連結性。

鄧振中說，首先是基礎建設。一個經濟體的數位轉型，須改進數位基礎建設、制定適當法規架構、提升民眾數位認知與能力以消除數位落差，並鼓勵數位科技之創新、發展與運用。

鄧振中接著說，近年來數位科技快速發展，我們將數位轉型列為優先推動之政策。在推動過程中我們體認到，成功的數位轉型政策須要以廣泛、全面、協調的方式推動。

鄧振中說，為此我們於8月成立一個新的部會－數位發展部，以促進數位產業發展、統籌數位治理與數位基礎建設之規畫，以達成全面且包容數位轉型。

鄧振中表示，第二是安全防護。任何涉及數位科技發展之完善政策，皆須納入資安防護機制，防止資訊洩漏與濫用。成功的資訊安全作為可提升人們對數位科技的信心，對數位轉型之有效推動及數位經濟的加速發展至關重要。

鄧振中說，資訊安全是跨領域的議題，APEC當對此有更多關注。目前APEC經濟體已在相關次級小組展開資安相關工作，包括在Digital Economy Steering Group 與Telecommunications and Information Working Group下進行者。鑒於資安之重要性與日俱增，我們認為APEC經濟體應對此有更多討論與合作。

鄧振中指出，最後是連結性。欲完整發揮數位科技促進區域相互連結與經濟成長之潛力，我們需要更多政府間的合作，以消除數位障礙，促進跨境貿易、資料與人員的流通。

鄧振中說，為探討推進數位合作方式，我們已準備好與理念相同夥伴更深入商討簽署數位經濟協定，以促進更多區域內相互連結，同時促進共同利益。我方期盼能參與更多討論。