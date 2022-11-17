隨著耶誕節倒數，新光三越全台耶誕樹點燈亦於17日晚展開，率先登場的是台北信義新天地的信義耶誕城，除了由百萬顆燈泡打造的17米高銀白星願之樹，今年更首次結合AR實境體驗，透過手機就能直接與駕著麋鹿雪橇的耶誕老公公互動拿禮物，新光三越總經理吳昕陽更低調體驗AR實境秀。

新光三越信義新天地星願之樹聲光秀將於每日下午5點至晚上10點、每15分鐘演出一場，史上最多達1,000場的國際級飄雪聲光秀，今年更邀請「國民姊夫」AKIRA擔任點燈大使，亦進一步吸引朝聖人潮；新光三越指出，全台15店除了信義耶誕城外，台北南西店與台北捷運公司合作以「HOHOHO南西耶誕村」為主題，打造近10米高夢想之屋耶誕樹，台中中港店則打造10米高「魔幻森林金燦耶誕城」，台南新天地結合環境永續概念，打造13米高流金心願樹與流金燈海使用2噸回收寶特瓶與10萬顆節能燈泡製作。

此外，新光三越更號召近300萬會員一起讓點數變愛心，18日起開啟APP點數專區，扣skm points點數認購耶誕禮物，新光三越會協助把會員認購的百項耶誕許願禮送到兒福聯盟小朋友手上；並聯手全台40家人氣餐廳推出扣點就有專屬席位與限定節慶餐點。