美國柴油市場正歷經一場完美風暴，導致柴油期價年來飆漲50％，高出汽油的差距已達歷史最高。除了儲存量不斷下滑之外，密西西比河乾旱導致鐵路、貨車運輸增加，帶動柴油需求增長，加上鐵路業醞釀罷工，這些都是推升價格上漲的原因。

根據AAA/Opis，美國汽油價格年來上揚14％，柴油則大漲50％至每加侖5.35美元。柴油高出汽油的差距擴大到1.61美元的歷史高點而一年前的價差僅23美分。

今年此時的柴油儲量已降至1951年以來同期最低，其中涵蓋紐約、新英格蘭的東北地區降幅最大。

美國黃豆運輸聯盟（Soy Transportation Coalition）執行董事斯汀霍克（Mike Steenhoek）提及，低水位導致密西西比河道縮減，「這不只是影響農民產出的黃豆與穀物出口量，還會影響農民取得所需的燃料與肥料」。

斯汀霍克指出，「雪上加霜的是，現在鐵路能否持續提供運輸功能的不確定性升溫，這提醒我們一件事，光有農作物以及市場需求是不夠的，擁有連結供需兩方的穩定供應鏈，才是農民成功的關鍵。」

近期兩家鐵路工會投票否決勞工協議，可能在明年初展開一場全國性罷工。

根據里波說法，在紐約／新英格蘭市場的柴油庫存已經告急，自去年以來減少逾半，降至1990年以來最低水準。