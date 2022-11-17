民進黨雲林縣長候選人劉建國今（17日）晚間在西螺鎮舉行造勢大會，副總統賴清德第四度為他站台表示，國際情勢複雜，台灣面臨很大的挑戰，大家應該當蔡英文總統的後盾，讓民進黨提名的候選人當選。

賴清德表示，自己很愛看黃俊雄的布袋戲，也很愛看西螺七崁，黃俊雄布袋戲受歡迎是因他的文采、技術、口白好，以及背後的忠孝節義故事；西螺七崁廣受喜愛是因為發揮保護家鄉的精神。

賴清德說，劉建國在立法院召開的公聽會都是與弱勢站在一起，好縣長的標準就是心和人民在一起、關心弱勢、有能力解決問題、能夠帶領雲林進步。

他說，劉建國爭取全國唯一座國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心，也爭取到台大雲林分院虎尾醫院第二期擴大工程，總計超過100億元，好人才不要放著閒。

劉建國表示，鄰近縣市的重陽敬老金都是3000元到6000元，雲林縣65歲只有1000元，如果他能當選，第一年就實施65至79歲發3000元、80至89歲發6000元、90至99歲發9000元、100歲以上發1萬8000元。