苗栗縣長選情激烈，無黨籍候選人鍾東錦2日在聯合大學與學生的座談會，以風趣幽默的「柯文哲拿手術刀、我拿西瓜刀」雙刀會自嘲。鍾東錦表示，他要感謝當天的聯大同學們，讓他有機會介紹自己。他也希望選舉能夠回歸政策討論，不再有仇恨與對立。

鍾東錦今(17日)在臉書粉專貼文表示，這兩天的選戰意外發生了許多插曲，兩三天前的刻意鬧場被操作、兩周前的聯大訪談被曝光，另外就是競爭對手的女兒，幫民進黨拍了一部號召青年返鄉投票的影片，拍得很好，觸動人心，但這個觸動立刻就被民進黨候選人實際面對青年時的態度，給打破了。

鍾東錦接著指出，民進黨對勞工的態度：選前是心中最軟的一塊，選後急欲除之而後快；民進黨對青年的態度：選前是回家投票改變成「禎」，選後是乖乖聽話沒事別亂。

鍾東錦表示，他要感謝當天的聯大同學們，讓他有機會介紹自己，雖然幽默不能是治理縣市的評選標準，但希望他的回答，有確實表達了他對青年族群展現尊重的誠意。

鍾東錦強調，他也希望選舉能夠回歸政策討論，不再有仇恨與對立。上一代的恩怨，就留在我們這一代為止。「我選舉，不會拿人家祖宗十八代來鞭屍，不要為了一場選舉把年輕人的未來也賠進去」。