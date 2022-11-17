111學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽喊出「絕對可以」年度口號，配合這個賽事精神，承辦單位大專體總推出《UBA陪你實現人生清單》特別企劃，陸續透過一系列影片，讓大家看到UBA大專球員不同於籃球場上的面貌。

緊接在政治大學水肺潛水、健行科大社會服務兩集《UBA陪你實現人生清單》影片之後，本周UBA公開女一級首發，由上屆新人后文化大學郭虹廷、蟬聯助攻后的黃巧鈞攜手接棒，前進宜蘭豆腐岬浮潛，過程充分詮釋陪伴和勇敢挑戰的精神，更為18日正式點燃戰火的女一級預賽率先暖身。

球場上攻守兩端企圖心十足的郭虹廷，以及組織隊友串連攻勢的黃巧鈞，上屆雙雙靠著場上強勢的表現，獲得女一級個人獎殊榮，她們藉由這次機會，跳脫舒適圈朝水域活動踏出一步。

黃巧鈞帶著學妹回到故鄉宜蘭，她表示，對浮潛的印象來自社群媒體上大家分享的照片，「拍起來感覺水中很漂亮，還有珊瑚礁和魚在旁邊，很新奇！」小時候有浮潛經驗的郭虹廷，則是期待學會游泳後創造新的回憶。兩人從換裝、抬舟、克服風浪出海再回到浮潛區都全程參與，下潛後悠遊觀察生物、泡泡教學也玩得不亦樂乎。

活動最後加碼體驗SUP跳水，郭虹廷反覆嘗試、逐漸掌握訣竅後，更主動提議後空翻入水，放膽表現的勇氣，獲得全團掌聲；過程中黃巧鈞雖然有些暈浪不適，卻堅持在板上陪伴和不斷鼓勵學妹，郭虹廷也因此越跳越有心得，她說：「很好玩、很有成就感，不要怕失敗，就再試沒關係，會覺得自己很棒！」

完成浮潛初體驗的黃巧鈞，則是開闊全然不同的風景和眼界，她提到：「比網路上看到還更棒，自己下水才發現，原來海很深，感覺起來很不一樣。」原本行前還要挑戰飛行傘，無奈因天氣影響和安全因素作罷，兩人也列入下次清單，還想報名拳擊課、野外露營等活動。

在UBA公開女一級隊史累計19冠的文化大學，奪冠數、連霸次數都創聯賽之最，更是106學年度UBA決賽前進台北小巨蛋首支登頂的女籃勁旅，但隨後已連4屆無緣后座，本屆目標依然明確。

「自己好，也要帶著大家一起好。」郭虹廷並重個人成長和幫助團隊的課題，而升上大三的黃巧鈞身為場上指揮官，也欣然扛下重擔：「希望自己能更勇敢去承擔自己該負起的責任，帶領整個團隊往前走！」

除了明起連3日公開女一級賽事，暌違20年重返台南，大專體總力邀球迷現場看球和鎖定轉播外，《UBA陪你實現人生清單》企劃系列影片還有3集，將於12月1日起每周四晚間8點於大專體總YouTube頻道SSUtv接續播出。

UBA上屆新人后、文化大學郭虹廷探索水下世界。（大專體總提供）