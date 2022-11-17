高雄警方獲報立刻拉起封鎖線，防止民眾進入。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄前金區今日晚間出現長達6公尺的天坑，晚間8時15分許，前金區大同二路101號前出現超大的6公尺×4公尺的天坑，還有路面下水管破裂，警方獲報到場，立刻架設圓錐，並拉起封鎖線，防止民眾跌入受傷，所幸當下無人傷亡，警方也通知工務局養工處、水利局、建管處前往查看填補，並調查釐清原因當中。