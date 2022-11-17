張又瑋劇中為游詩璟蓋被子。（台視提供）

張又瑋劇中展露好身材。（台視提供）

游詩璟在台視《美麗人生 壯志高飛》中和小9歲的鮮肉同事張又瑋上演一場甜蜜吻戲，兩人同床睡一晚，隔天醒來意外接吻，劇情甜滋滋。不過游詩璟一直到拍攝當天彩排時，才發現原來有吻戲，她尷尬傻笑，並驚訝拿起劇本再三確認，直呼：「有一種被拐來的感覺！」後來她不好意思地解釋：「前一天看劇本，眼睛直接跳過劇本三角型的動作標註，只看到後面的台詞，以為是差點親到，剛剛彩排才驚覺，怎麼會有這一段！」

張又瑋曾經演出BL劇，床戲火熱被形容是「野獸派」，但這次和游詩璟的吻戲，卻讓他非常緊張。張又瑋自爆螢幕初吻獻給游詩璟，前一天還去買了喉糖，讓口氣清新。游詩璟聽了大驚：「你之前沒有拍過吻戲嗎？」張又瑋才說：「之前是跟男生，比較不會有不好意思的感覺，跟女生拍是第一次。」游詩璟為了化解對手的情緒，幽默表示：「其實我也是男生，所以不要緊張。」

兩人劇中到深山送貨，遇到車子半路拋錨，天色昏暗加上迷路，只能臨時找旅館過夜，卻剛好只剩一間房，隔天醒來，張又瑋正在欣賞心目中女神的臉龐，此時游詩璟突然醒來，慌忙之中吻在一起。兩人不僅共睡一張床，張又瑋洗澡洗到一半，還赤裸上半身衝出來，上演為游詩璟抓蟲的橋段，張又瑋精實的腹肌一覽無遺，剛好旅館的玻璃窗會反射，游詩璟便打趣說，搞不好隔熱紙貼反，其實從外面看得一清二楚，開玩笑要張又瑋脫掉上衣照鏡子，笑稱：「是為了大家謀福利！」

游詩璟在劇中分飾兩角，不管是先前的「明珠」或是現在的「琇瑩」，前後分別和張雁名、費丹尼、李銘叡及張又瑋合作，幾位演員一字排開，不僅外型精緻，身材也都很好，讓她急忙澄清：「真的沒有塞紅包給編劇啦！」