韓聯社17日報導，三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源會晤來訪的荷蘭與西班牙總理，探討在半導體產業加強合作的機會。

荷蘭總統呂特與尹錫悅總統舉行峰會，企業家亦列席陪同。荷蘭半導體設備廠商艾司摩爾日前在京畿道華城市舉行新廠動工儀式，斥資2400億韓元，計劃2024年竣工。

另外，正在訪韓的西班牙總理桑切斯17日訪問三星電子平澤廠區，對半導體第一生產線進行了約一個小時的參觀。