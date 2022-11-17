會計研究發展基金會及安永聯合會計師事務所合辦「新創事業ESG經營思維」講座，今日下午在圓山花博爭艷館創新嘉年華Meet Taipei展場的明日舞台舉辦。（會計研究發展基金會提供）

會計研究發展基金會與安永聯合會計師事務所合辦之「新創事業導入ESG經營新思維」講座，今日下午在圓山花博爭艷館創新嘉年華Meet Taipei展場的明日舞台舉辦。會計研究發展基金會董事長王怡心致詞時指出，呼應聯合國第27屆氣候峰會（COP 27）主題—「共同落實」（Together For Implementation），致力ESG實踐和永續經營已經是全球不分大小企業共同的目標，共同攜手為地球更好的明天努力。

「新創事業ESG經營思維」講座，由王怡心、星蒂科技股份有限公司執行長費聿德與邦拓鏈股份有限公司執行長朱俊嘉ㄧ起討論；分享新創企業如何在追求成長茁壯過程中，同時也能實踐ESG，來回饋在地市場，進而邁向國際發展。

王怡心指出，正值起步的新創企業比大型企業更容易實踐ESG，因為大型企業多半因既有商業模式、組織複雜度高，使得企業文化和運作模式要在一夕間改變十分困難。新創公司反而容易因應市場趨勢，彈性調整策略。王怡心建議新創業者，需要了解在地法規、關注國際趨勢，是實踐ESG的不二法門。

王怡心也提醒，公司除編製財務報告書，還要編製永續報告書，能為公司帶來『揭露＋確信』的雙重效益，從而增加可信度、提升競爭力、與國際接軌，進而改善流程。永續報告書的編製需要揭露準則與確信準則，國際永續準則理事會（ISSB）已發布了S1「永續相關財務資訊揭露之一般規定」與S2「氣候相關揭露」兩號準則草案，預計於2023年第一季公布國際永續揭露準則，作為編製企業永續報告書的主要依據。

星蒂科技費聿德執行長鼓勵新創企業，執行ESG除了透過專業團隊顧問服務，也可藉由導入ESG工具著手，像是數位化永續揭露報告、員工學習管理平台、ESG數據與指標整合管理平台及導入無紙化系統管理等，將科技應用於工作和生活中，透過線上學習、改變工作型態與更新資料採集與驗證型態，開啟新創企業的各種新可能。