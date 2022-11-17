鑒於全球綠色環保意識抬頭，聯合國永續發展目標（SDGs）及綠色環境等議題已受到國際重視，經濟部國際貿易局為推動我國永續會展環境發展，並宣傳臺灣永續會展城市特色，今年特別規劃舉辦「GREENTOPIA永續會展城市」跨國競賽，徵集全球有意願來臺辦理之會議、展覽或獎勵旅遊等提案。

今年首度於線上打造的GREENTOPIA競賽場域，收到全球熱烈迴響及踴躍提案，兩個多月來共徵集來自全球21個國家、1,012件創意提案，並由專業評審選出來自日本、菲律賓、新加坡、臺灣及越南等5個提案，於本日下午在台北國際會議中心舉辦頒獎典禮，邀請響應永續生活的知名藝人宥勝擔任嘉賓，及邀請國際專業媒體及國外會展業者參與線上直播，與全球會展界人士共同揭曉優勝提案。每件優勝提案均可獲得獎勵金，提案者可運用獎勵金來臺辦理會展活動，實踐提案內容並發揚永續會展理念。

各國提案中的「永續作為」概念，尤以鼓勵使用大眾運輸、落實資源回收及垃圾分類、造訪體驗活動以支持在地經濟發展、支持小農店家並優先安排素食餐、無紙化、裝潢布置採用再生材料、使用當地食材及電子化文宣作法最為普遍，本次獲選的5案均提出結合SDGs及ESG之創新永續作法，例如來自菲律賓的提案，規劃明年在高雄舉辦金屬加工產業活動，探討以最新技術達成減少工業廢棄物、能源消耗、碳排放等永續生產目標。

貿易局表示，隨著全球淨零碳排意識興起，永續會展議題愈來愈受國際重視，貿易局將持續推廣永續會展理念，鼓勵並協助業者落實各項永續作為，讓全球看見臺灣推動永續會展的努力與決心。