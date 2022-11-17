英國政府17日公布新預算計畫，該國財政大臣杭特（Jeremy Hunt）宣布祭出一系列增加稅收與削減支出措施，以因應該國生活水平高漲危機並重建經濟。

杭特宣布凍結所得稅門檻、最高所得稅級距的起徵門檻從15萬英鎊降至125,140英鎊、對於能源公司徵收的暴利稅稅率從25％調高至35％。杭特計劃削減300億英鎊支出，加稅規模達250億英鎊。

杭特表示，英國政府全力支持英國央行對抗通膨的行動，兩者將共同合作，希望向外界證明英國削減債務的決心。