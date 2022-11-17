近兩年婚禮相關案件數量成長排行榜。（圖／業者提供）

又到了年底結婚潮，隨著疫後生活逐漸恢復，新人辦婚禮的意願也提高，PRO360達人網統計，近兩年平台上和婚禮相關案件，「新娘秘書」案源增加最多，增加了217.8%，其次為「婚禮顧問」，增加約161.7%。「婚禮攝影」案量增幅為131.3%，婚禮主持和婚禮表演，也都翻倍! 平均而言，所有婚禮相關的案量都有112.9%的成長。

PRO360達人網董事長李倫家表示，疫情期間因為不能群聚用餐，許多新人婚禮從簡，或者改為線上觀禮，更有不少婚禮延期或取消，相關接案者幾乎都度小月。不過隨著疫情流感化，現在生活逐漸恢復正常，舉辦婚禮的意願回升，婚禮必備的新娘彩妝師，和婚禮攝影更是搶手，成為近期熱門人才！

進一步觀察今年和去年的價格，也有微幅調漲，漲幅比較大的包括樂團表演，價漲8%，動態攝影則為6%。

李倫家表示，前兩年受疫情影響，許多接案者案量大減，只好靠調降報價來增加案源，而隨著需求逐漸穩定，今年報價比去年調升，不過只是恢復以往行情，以新娘三個造型妝髮來說，今年報價多在1.8~2.4萬左右，資深造型師還要3萬，逐漸回到疫情前的價格水準。

李倫家建議，接案型服務重視口碑，經驗豐富者多半檔期較滿，有計畫籌備婚禮的新人，應在半年前就先開始接洽，並比較接案者作品風格，了解年資經歷，不要單純比價，或因時間太趕而遷就經驗不足的接案者，讓一生的回憶留下遺憾。