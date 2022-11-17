國民黨醫療委員會今（17）日晚間發新聞稿表示，萬安擔任立法委員這幾年，無論是「公督盟」還是「口袋國會」等民間監督團體，都給予他最優的評價與肯定，「我們選擇蔣萬安」，因為他體驗過底層市民的苦，才能感同身受地為勞工與小市民發聲，如同蔣經國一樣，從基層歷經風霜，才能體會甚麼叫甘苦！這是陳時中與民進黨高官們，永遠無法理解的人生！

國民黨醫委會指出，民進黨的選情堪憂，連衛福部政務官都無暇顧及臺灣的公衛與防疫，紛紛拋下手邊工作，不惜違反行政中立，挽袖擔任起陳時中的御用打手，拼命猛攻抹黑蔣萬安。

國民黨醫委會說，萬安所謂的矽谷經驗，是他那從底層一次次失敗又再站起來的經驗，是他那能夠體會年輕人築夢辛苦的經驗，是他那看到先進國家如何提供市民優質服務的經驗，是他那腳踏實地、只靠自己、白手起家的經驗，這些不都是臺北市基層小人物的生活歷程嗎？選這樣的人擔任市長，不就是最能理解「勞工苦楚」、「青年失業」、「育兒艱辛」，以及每個家庭「不容易」的安心保證嗎？民進黨在害怕什麼？

國民黨醫委會表示，民選產生的立法委員他是有「民主正當性」，政務官本該受到民意代表的監督，甚麼時候輪到一個沒有民意基礎的政務官去說三道四、抨擊民代的監督，這是每一個受過基礎法學教育的人，都應該有的ABC，不是嗎？

國民黨醫委會認為，萬安擔任立法委員這幾年，無論是「公督盟」還是「口袋國會」等民間監督團體，都給予他最優的評價與肯定，這些數據與成績，都是他沒日沒夜為了民眾、為了社會、為了國家而打拼出來的結果！換成陳時中，他做得到嗎？

國民黨醫委會直言，臺北市民討厭仇恨值高、討厭擋疫苗、擋快篩、擋抗病毒藥、討厭網軍治國、討厭耍嘴皮子、討厭土皇帝不守法、討厭3+11沒紀錄、討厭泡泡破口不誠實、討厭政府甩鍋民眾、討厭打高端被日本說NO、討厭瘦肉精，這些都是臺北人的堅持，請問陳時中團隊有在乎過嗎？

國民黨醫委會強調，「我們選擇蔣萬安」，因為他體驗過底層市民的苦，才能感同身受地為勞工與小市民發聲，如同蔣經國一樣，從基層歷經風霜，才能體會甚麼叫甘苦！這是陳時中與民進黨高官們，永遠無法理解的人生！