11月26日六都市場與各縣市議員的選舉日，在街頭上四處可見各候選人的選舉看板，然而，就在雲林縣某街頭上，有名男子竟然當街「墊腳尖」親吻1位女議員候選人的看板，這一幕遭拍下放在網路上，引起網友們議論紛紛；對此，該女議員候選人也收到此消息後，在自己的臉書專頁回應「謝謝對我的熱情」。

一名男子在臉書社團「路上觀察學院」發文，並上傳2張照片，照片發生地點位於雲林縣某路段，有名男子對著1面議員候選人的看板凝視，並對著看板上的女主角親吻；對此原PO也在貼文寫下「我非常渴望有女朋友」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「墊起腳尖愛，真心」、「想踮起腳尖找尋愛」、「候選人應該寧願被畫鼻毛也不願意被這樣」、「真正的搶救，真男人」、「這其實有點可憐」、「癡情男子漢」、「毫無保留的公開，是真愛」、「愛要勇敢，愛要及時」、「好吧，我承認我小時候親過王祖賢的海報」。

另外，也有網友則認為「覺得可怕又有點可憐，這也是社會問題」、「其實我覺得這問題蠻嚴重的」、「很嚴重的社會問題」、「好可怕...」、「這塊在路上風吹日曬，都是灰塵，他確定有親到嗎？還是親到滿嘴灰塵」。

對此，該女議員候選人也在自己的臉書粉專回應了，她表示有關看板受到鄉親熱烈關注這件事，感謝大家的愛戴，也深深感受到這位先生對自己的熱情，她也感謝感謝這位先生讓這塊看板還能在街上與大家共享。

另外，她也提到在PP看板掛出後，經常被整塊拆走，助理巡邏常常發現早上懸掛中午就不見了！且遺失數量達破百塊，原本地方已經曝光度不足，再加上看板遺失更是艱辛。

因此，在經費人力有限的情況下，她也不會繼續追加看板，在選舉日11/26之前，她會常常在路口、市場、垃圾車後面跟大家見面、拉票，以彌補廣告的不足；最後她拜託大家，若喜歡看板，選完之後再帶回去收藏喔。