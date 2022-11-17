頂級珠寶卡地亞全球展店策略轉變，尤其是以大型店為展店策略，台北信義區101店在歷經一年改裝與移店，17日重開幕在巨星林青霞代言下再度受矚目；而除了101店改裝擴大規模，原信義區首號店新光三越A9一樓則已撤出，也使得卡地亞101店在信義區成為唯一大店。

而A9一樓卡地亞撤出，據悉由Tiffany接手，目前已進行封櫃改裝，依其封裝規模，將跨樓層結合1～2樓櫃型，且傳言二樓將首度導入Tiffany Cafe，並預計明年上半年登場。

台北101全新卡地亞旗艦店係由法國建築大師所屬事務所Moinard x Betaille精工雕琢，有望成為明年業績成長動能；重開幕儀式台北101董事長張學舜更是罕見出席剪綵，出席的品牌大使林青霞，更在搶先預覽旗艦店後，感性表示店內由馬賽克藝術家 Mathilde Jonquiere專為台北旗艦店所訂製的珠寶壁畫，亦讓她心有所感。

林青霞與卡地亞結緣已久，對品牌經典如數家珍，像是一款1919年誕生、Garland Tiara花環風格冠冕就是她最喜愛的收藏之一，這款擁有唯美細緻花環線條設計、以鉑金鑲嵌鑽石的典藏作品，在一個偶然的場合上吸引林青霞的目光，隨即將其歸入收藏，並視為家族傳承。