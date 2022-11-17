美國的外交學術界裡，討論台海戰爭的話題明顯加，《外交事務》(Foreign Affairs)雜誌詐問數十位專家「美國是否應該承諾防衛台灣」，以1~10分來表態支持或是反對的力度，結果有24名學者不同意，其中「強烈反對」多達15人；表態支持的只有8人，其中「強烈支持」僅1人。

在這篇問卷調查中，有些相當支持台的學者同樣選擇不同意，比如明顯支持蔡英文的葛來儀(Bonnie Glaser)，她填了「10分強烈反對」，並表示美國的戰略清晰，更有可能挑起中國大陸對台灣的武力攻擊；美國應該給台灣更多的自主防衛能力，而不是為其出兵。

美國著名中國問題學者黎安友(Andrew James Nathan)也是「10分強烈反對」但沒有留言，謝淑麗(Susan L. Shirk) 同樣也是「10分強烈反對」。

雪梨大學教授巴博內斯 (Salvatore Babones) 「7分明確反對」，他表示：「台灣應該自己做好防禦工作。美國的無條件擔保，只會鼓勵台灣的過激行為。」

美國戰略與國際研究中心(CSIS)的研究員布蘭切特( Jude Blanchette) 「10分強烈反對」，他說：「要是這個棘手的地緣政治問題，可以從幾句承諾就能解決，那還真是太好了。事實上，北京無端入侵台灣，是美國最不可能面對的情況，因此，要是給了台灣新的明確承諾，反而會使美國的選擇權變窄。怎樣叫做防衛台灣的時機？在眾議院議長訪台後，共軍在台灣海峽進行軍演算不算？占領了台灣一處外島算不算？如果未來的台灣領導人發表挑釁性聲明，表明走向獨立，這又算不算？美國無條件保衛台灣的保證，就是縮小了美國的選擇範圍。當然，美國需要一種可靠的軍事威懾力量，但不要輕易付諸行動。」

美國波士頓大學國際關係副教授米勒(Manjari Chatterjee Miller)「9分明確反對」，她說：「公開承諾保衛台灣，將會激起一連串的變化，破壞美中關係、美台關係以及印太地區地緣政治的平衡；此舉反而破壞和平解決台海爭端的可能，反而強化中共的動武決心。」

印度德里大學巴塔查里亞(Abanti Bhattacharya)「10分明確支持」，她的理由只有一句話「保衛台灣事關美國的信譽，作為全球大國，有保衛其盟友的責任」。

傾向支持的塞克斯(David Sacks)與格拉瑟(Charles Glaser)雖然是「8分相當支持」與「7分傾向支持」，但是他們的意見更像是「有條件保衛台灣」，若台灣不符合，就不保證保衛。比如格拉瑟就說：「如果中國大陸無端進攻，美國會來保護台灣；如果大陸是被刻意激怒的，例如台灣宣布獨立，美國就不會來保衛台灣。」