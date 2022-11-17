國民黨桃園市長候選人張善政17日晚間在臉書發文「沒有行政資源，善良市民就是我最強後盾！」(張善政競總提供)

決戰選前黃金周，國民黨19日選在桃園市舉辦造勢活動，包括台北市長候選人蔣萬安、新北市長候選人侯友宜、基隆市長候選人謝國樑、新竹縣長候選人楊文科、新竹市長候選人林耕仁、苗栗縣長候選人謝福弘都將與桃園市長候選人張善政合體，預計將號召3萬支持者到場。

藍營選前黃金周選擇在桃園市舉辦北台灣聯合造勢活動，搶攻選情激戰區企圖心不言而喻。桃園市長候選人張善政17日晚間在臉書感慨的說，沒有行政資源支撐，善良的市民就是我最強後盾！地方藍營輔選人士也表示，這是場資源不對等的選戰，張善政靠的是一步一腳印，不像民進黨有重量級的助選團隊，以及現任執政的行政優勢，張個人的意志力及廣大民意支持，是最後能否勝選的重要關鍵。

「1126一起站出來挺善良，挺張善政，讓正面的力量來實現更好的桃園！」張善政在臉書寫道。他也將在19號的大型造勢活動中，與北台灣選將組成「1126勝利連線」，呼籲民眾1126風雨無阻，投下神聖的一票。