觀察者網17日報導，二十國集團（G20）領導人第17次峰會15、16日在印尼峇里島舉行。時隔3年，G20國家領導人終於再次面對面相聚。值得注意的是，中國國家主席習近平15日與美國總統拜登會晤後，在峇里島密集會見8位出席峰會的外國領導人。翌日，習近平又會見了印尼總統佐科、義大利總理梅洛尼、聯合國祕書長古特瑞斯，顯示中國在G20的角色受到高度關注。

觀察者網報導，中國國際問題研究院亞太研究所副所長、副研究員張騰軍指出，隨著中國影響力不斷上升，新冠疫情暴發以來「東治西亂」的態勢愈發凸顯，國際社會普遍期待中國能為推動全球治理、盡快解決當前全球面臨的一系列挑戰，提出中國方案。

中國國際問題研究院亞太研究所副所長、副研究員杜蘭表示，中國領導人在兩天之內如此密集的雙邊會見實屬罕見，這也釋放出一個清晰訊號：無論是已開發國家還是開發中國家，中國都願意繼續與之深化雙邊友好關係，加強互利共贏合作。世界各國也很重視與中國關係，希望能夠與中國領導人面對面溝通。

上海國際問題研究院世界經濟研究所副所長葉玉認為，拜登上台後高調推動「全球民主同盟」，在危機面前不堪一擊，中國則一直強調「發展是第一要務」。G20作為聚焦國際經濟協調和全球經濟治理的峰會，應該更多強調共同發展，而不是被「新冷戰」思維帶偏。這次G20峰會稱得上是一次「破冰之旅」。

本屆G20峰會主題是「共同復甦、強勁復甦」。印尼總統佐科在開幕式上說，希望G20有助於推動全球經濟包容性復甦。

張騰軍表示，在全球政治、經濟、安全形勢急劇惡化背景下，G20的領導作用愈發凸出。而中國領導人出席則是本屆G20峰會最大亮點，充分體現中國在G20的「分量」越來越重。一方面，中國國力和影響力持續上升，而西方世界影響力不斷下降，「東升西降」已成不可阻擋之勢。

另一方面，全球多重危機疊加暴發，凸顯全球治理失能失效失速，其根源在於西方領導力缺失，國際社會普遍期待中國能為推動解決全球性挑戰指引正確方向、注入強勁動力、貢獻中國力量。

張騰軍提到，亞洲在新冠疫情發生以來呈現出逆勢增長態勢，已然成為全球經濟增長引擎，而中國則是亞洲經濟增長的主要火車頭。「這個時候，國際社會都益發希望中國能在G20這樣重要的多邊舞台，展現大國擔當，發揮引領作用，帶領全球盡快走出疫情危機，走向疫後復甦。」