與大客戶強強聯手，今國光（6209）高階IoT鏡頭及車載鏡頭雙雙告捷，在新訂單陸續入袋下，初估車載鏡頭自2023年到2030年訂單量有望上看2,000萬顆，在訂單滿手下，今國光董事長陳慶祺在法說會指出，明年營收應仍有二位數成長的空間，且獲利成長率還會優於營收成長率。

今國光近年持續就產品做轉型，也連帶拉升了毛利率的表現，今年前三季平均毛利率達8.08％，較去年同期的4.1％，激增3.98個百分點，累計稅後淨利為4,731萬元，換算EPS為0.27元，相較於去年同期的每股淨損1.03元，明顯看到轉機。

為了打造獲利體質，今國光近年不斷就組織和客戶進行調整，並跟進朝Tier 1廠靠攏，現不單亞馬遜（Amazon）高階IoT鏡頭近85％出自今國光的手筆，就連和北美汽車零組件廠Magna的合作也愈來愈深化，還因而接獲長達八年的長單，法人指出，以月交貨量達30萬顆估，初估2023到2030年總出貨量將上看2,000萬顆。

隨著出貨的拉抬，高階IoT鏡頭營收占比高居三成，成為獲利的當家花旦，而車載鏡頭今年前三季占比也已衝高至10.2％，明年在長單挹注下，還有望上看15％。此外，2020年才剛上市的紅外熱成像鏡頭（Infrared Thermal Imaging Lens）成長也頗為迅速，繼今年前三季營收占比達到16％後，明年則還有30％～35％的成長空間。