亞太經濟合作會議（APEC）雙部長會議今在泰國曼谷舉行，國發會主委龔明鑫、行政院政務委員鄧振中代表台灣出席，這也是APEC年會近4年來首次舉辦實體高階會議；龔明鑫發言時，聚焦通膨、供應鏈、糧食與能源安全等全球最具挑戰的四大主題。

龔明鑫在另一場會議場邊，與Google亞太區政府事務及公共政策副總裁彭朗寧(Michaela Browning)會晤，雙方就強化供應鏈韌性的硬實力，以及完善人才留攬環境之軟實力，廣泛交換意見。

面對通膨、供應鏈、糧食與能源安全等全球性挑戰，龔明鑫表示，台灣仍致力維持經濟成長，並續作為全球供應鏈中可信賴的夥伴；我國今年度也向APEC捐助共計220萬美元，以支持具跨領域性質，及與數位創新、海洋廢棄物管理、微中小企業相關的計畫，並提升APEC的研析能量。

龔明鑫表示，COVID-19疫情引發全球供應鏈重組，促使政府及企業追求韌性、安全、乾淨的供應鏈，此一典範移轉須以數位效益及ESG[環境保護(Environmental)、社會責任(Social)、以及公司治理(Governance)]為核心。

在創新與數位化有助經濟永續發展上，龔明鑫提及，台灣近年致力於數位轉型，並提升勞工技能以把握數位機會；面對當前經濟亂流，台灣支援受衝擊最大的勞工、婦女、以及弱勢族群，以尋求包容性經濟復甦及社會均衡發展。

面對氣候變遷的挑戰，以及淨零排放的國際趨勢，國發會於今年3月間提出具四面向的「2050淨零排放路徑圖」，並重視公正轉型；因此，龔明鑫表示，樂見主辦會員體泰國適時提出「生物、循環及綠色經濟發展模式之曼谷目標」(Bangkok Goals on Bio-Circular-Green (BCG) Economy)，並呼籲APEC需要立即規劃與執行行動計劃來實現2040年太子城願景(APEC Putrajaya Vision 2040)目標發展。