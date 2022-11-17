全球第二大加密貨幣交易所FTX宣告破產，對旗下員工來說，原本的夢幻工作成了噩夢，飯碗丟掉不說，更慘的是薪水因帳戶凍結無法提領，資產一夕間化為烏有，員工憤怒難平甚至氣出病。

有FTX主管得知客戶的數十億美元資金不翼而飛後嘔吐；FTX律師發了措辭嚴厲的簡訊給當時執行長班克曼弗瑞德（Sam Bankman-Fried）後辭職；重押FTX股票的頂尖業務員，只能眼睜睜看著自己大半財產一夕蒸發。

知情人士爆料，FTX Digital Markets共同執行長薩拉姆（Ryan Salame）向親信透露，他上周察覺到FTX有問題後，便感到身體不適而且還吐了。知情人士說，雖然薩拉姆與班克曼弗瑞德合作無間，卻不是FTX領導核心圈的一份子。

FTX股票如今一文不值成了壁紙，股價從11月初至今崩跌90％。幾乎把錢全都押在FTX的業務主管塔克特（Zane Tackett）坦承，他因此損失80％淨資產。

接受《華爾街日報》採訪的十幾位FTX現任和離職員工，大多對曾經風光的FTX急速殞落震驚不已，也驚訝公司如此濫用客戶資金。

對300位左右員工來說，在FTX這家全球成長最快的加密貨幣公司，獲得財務報酬的同時也能滿足道德使命感。創辦人班克曼弗瑞德承諾將交易所手續費收入的1％捐給慈善機構，在這個充斥騙局的行業中，他儼然成為道德典範。FTX員工抱怨，公司一夕間豬羊變色，竟不是自己的高層主管告知他們，而是從推特及其他媒體得知。

FTX無預警破產讓部分員工蒙受財務損失。熟悉內情人士指出，FTX美國境外員工的薪資，大多是直接存入他們在該加密貨幣交易所的帳戶，當FTX上周凍結客戶提款，員工跟著遭殃無法動用個人資金。

上禮拜辭職走人的前FTX行銷專家惠特摩爾（Nathaniel Whittemore）表示：「你要了解FTX的一般員工是如何心力交瘁。他們似乎不單單是失業，還可能面臨所有積蓄化為烏有。我能想到的是，他們除了憤怒還是憤怒。」