國發會主委龔明鑫今（17）日在APEC部長會議呼籲，面對氣候變遷的挑戰、淨零排放的國際趨勢，APEC需要立即規劃與執行行動計劃來實現「2040年太子城願景」。
國發會於晚間發布新聞稿指出，龔明鑫與行政院鄧政委振中聯袂率我團出席17日於曼谷召開的APEC部長會議，龔明鑫在會議中表示，面對通膨、供應鏈、糧食與能源安全等全球性挑戰，我方仍致力維持經濟成長，並繼續作為全球供應鏈可信賴的夥伴。
他說，我國一向積極對APEC作出實質貢獻，本年我國向APEC捐助共計220萬美元，以支持具跨領域性質，及與數位創新、海洋廢棄物管理、微中小企業相關的計畫，提升APEC研析能量。
龔明鑫也強調，面對氣候變遷的挑戰，以及淨零排放的國際趨勢，我國也於今年3月提出「2050淨零排放路徑圖」，並重視公正轉型。因此，我方樂見泰國適時提出「生物、循環及綠色經濟發展模式之曼谷目標」。他並呼籲APEC立即規劃與執行行動計劃來實現2040年太子城願景。
國發會表示，泰國主席在龔明鑫發言後特別回應，感謝我方捐款，促進APEC相關工作，並表示認同我方淨零路徑圖所提公正轉型、不遺落任何人，與APEC包容性成長目標一致。
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