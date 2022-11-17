國民黨基隆市長候選人謝國樑17日晚間舉行造勢晚會，邀集前總統馬英九、新北市長侯友宜、前高雄市長韓國瑜等人為他站台。圖為前總統馬英九。（謝國樑競總提供／張志康基隆傳真）

國民黨基隆市長候選人謝國樑17日晚間舉行造勢晚會，邀集前總統馬英九、新北市長侯友宜、前高雄市長韓國瑜等人為他站台。圖左為新北市長侯友宜。（謝國樑競總提供／張志康基隆傳真）

國民黨基隆市長候選人謝國樑17日晚間舉行造勢晚會，邀集前總統馬英九、新北市長侯友宜、前高雄市長韓國瑜等人為他站台。圖前右為前高雄市長韓國瑜。（謝國樑競總提供／張志康基隆傳真）

國民黨基隆市長候選人謝國樑17日晚間舉辦一場名為「團結勝利大會」的造勢晚會，除邀集前總統馬英九、新北市長侯友宜、前高雄市長韓國瑜，總統府前副秘書長羅智強、台北市議員王鴻薇齊聚，也吸引近2萬民眾參與。

下午才與謝國樑一起進行車隊掃街的前總統馬英九，在晚會中表示，謝國樑是個優秀、具有國際觀、富有愛心的候選人，一定可以帶領基隆接軌國際，不論是在產業、觀光、城市樣貌等各個方面都能夠更國際化，成為台灣的亮點城市。

侯友宜表示，侯友宜跟謝國樑的組合，就是「友樑心」，共同為台灣這塊土地好好做事。將來北北基桃一千萬的人口的國際大都市，要一起共創北北基桃的繁榮，請在座的鄉親幫我們拉票催票跟投票。

韓國瑜則是在晚會中送給謝國樑8個字：「小愛爸爸，大愛基隆」。他說，謝國樑把自己對於小愛的愛昇華，投入到基隆的熱愛與關懷，打造成為全台灣、全亞洲最溫暖、最有愛的城市。說到這裡，謝國樑也忍不住熱淚盈眶。韓國瑜說，謝國樑當選後，將會打造基隆科學園區，讓基隆的年輕人可以順利的就業、創業。並照顧弱勢及中低收入族群。

謝國樑表示，自己要幫所有基隆的年輕人找到一個好的工作，遠見雜誌前兩個月，評比全台灣醫療，在本島19個縣市，基隆是最後一名，另外，我們的基隆國中會考落點，已經是北北基桃的末段。

謝國樑強調，當選後不只關懷所有的弱勢朋友，而是關懷每一個需要幫助的人，我們把基隆整個改變，我非常有信心，不但會當選，而且我一定會做的非常好。