印月餐飲集團旗下的「Lafete．法月」，在七期耕耘13年，是台中消費者熟悉的法式餐廳，無奈因租約到期，去年底短暫劃下休止符，讓饕客相當不捨。經過1年的籌備，「Lafete．法月」在米其林名店齊聚的台中市存中街，遇見了重新出發的美好開端。

全新Lafete．法月餐廳9月17日於存中街重新登場，揭開一場「老宅與美食」交織的饗宴！主廚Nick Lin一道道撼動舌尖的當代法式創意料理，吸引舊雨新知紛紛上門品嘗，試營運第一個月即交出亮眼的成績單，從不景氣的大環境逆勢突圍。

以藝術烤鴨饗宴在台中美食界占有一席之地的印月餐飲集團，2008年跨足法式料理領域、開設「Lafete．法月」。Lafete在法文中是慶典意思，法月之所以在店名冠上Lafete，就是不僅要用美食滿足每張挑剔的嘴，更要陪伴每一位到訪的客人度過每一次重要時刻，讓每次邂逅都有溫暖回憶。

印月餐飲集團董事長特助張哲睿表示，位於台中國美館特區的存中街，昔日曾是美軍高階軍官的眷屬宿舍，保有許多50多年帶有庭院的洋風老宅，隱匿在摩天大樓裡，完美演繹離塵不離城的悠閒。

「Lafete．法月」在存中街靜謐的小巷弄裡，找到了開啟新食代故事的楔子，保留老宅既有風格、洗石子地板、木架抬梁屋脊、磚牆與庭院古樹，連接一座玻璃帷幕屋，迆邐天光穿過樹梢灑進玻璃屋內，盈盈綠意在眼波裡打轉，坐享美食、坐看樹影婆挲，歲月靜好撩過心湖。與低調奢華的舊Lafete．法月相較，新Lafete．法月在高雅中多了更多生活溫度。

14年來一路帶領Lafete．法月茁壯的主廚Nick Lin，認為新法月追求的不是新穎獨特，而是回歸料理初心，找回食物最自然的原萃，食材不侷限台灣在地，只要是當令的、對的、好的都是他的心頭好，以講求慢熬細煮的南法烹調技法，把四季食材化作一道道撼動舌尖的當代法式創意料理。

矗立在新Lafete．法月庭院中的百年老樟樹，勾起主廚Nick Lin的京都旅遊回憶。有感於這兩年多來受到疫情影響，出國成了難事，首波主打菜Nick想來個偽出國的舌尖旅行～嚴選日本食材，做有京都風的法國菜！

Nick把日本最美的櫻花融入前菜裡，日本酸柚與櫻花結合的晶凍上，點綴著幾朵緋紅櫻姿，搭配法式的綠開心果燉菜，及淋上大葉紫蘇油添香的白身魚、炙燒干貝，粉漾色彩捎來日本早春的季節詩篇，味覺亳無懸念地把日本跟法國串連。

和食常用來做甘露煮的香魚，Nick只取菲力做成一夜乾，再炸成天婦羅，搭配日本醬菜、櫻桃蘿蔔、小黃瓜、無花果等鹹、甜、有酒香的漬物，再用法式可麗餅捲起來嘗，繽紛食材在嘴巴激盪出豐饒的滋味。

炸得外酥內嫩的廣島生蠔，佐上紋甲花枝、高雄興達港的現磨野生烏魚子、白花椰菜泥及帕瑪火腿與蒜苗、秋冬正肥美的日本紫海膽，拼貼出漂亮的彎月型與Lafete．法月的月相呼應，海味的鮮甜、臘味的燻香、烏魚子的厚韻，一道料理盡呈和、洋、台味的美好。

日本胭脂蝦成了義大利方餃的內餡，餃內還暗藏了綠竹筍筍乾的台灣香，搭配甲殼鮮味蕩漾的海鮮湯，及洋溢著人參氣息的生命豆，嘗完彷彿吃了菠菜的大力水手，滿滿元氣。

再出發，新Lafete．法月的餐點更加精緻、多了更多耐人尋味的細節底蘊，料理如詩亦如畫，攫取眼球的功力更上層樓。義大利知名小提琴演奏家韋瓦第，用音樂演繹《四季》更迭，Nick Lin主廚用廚藝傳遞季節旬味，教唇齒留香、意難忘！