特斯拉股東控告執行長穆斯克年薪太高一案16日開庭，雖然投資人不太關心本案，但穆斯克及特斯拉董事出庭答辯意外掀起推特、特斯拉執行長接班人話題。穆斯克表示他將逐漸減少在推特的時間，最終將由新執行長領導推特。

穆斯克16日於德拉瓦州法院出庭時表示，他希望在本周內完成推特事業重整。他表示在推特變強大前將親自擔任執行長，但強調他將逐漸減少在推特的時間。

特斯拉董事梅鐸（James Murdoch）出庭時表示，穆斯克心中已有特斯拉下一任執行長人選。雖然穆斯克先前曾宣稱，只要他對特斯拉「還有用處」就會繼續擔任執行長，但梅鐸一席話再度掀起接班人話題。

特斯拉內部聲望較高的接班人選以財務長柯寇恩（Zachary Kirkhorn）及工程部主管貝格利諾（Drew Baglino）為首。外部人選包括福斯前執行長迪斯（Herbert Diess），及特斯拉共同創辦人史特勞貝爾（J. B. Straubel）。