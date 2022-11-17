「2014年7月17日，馬來西亞航空公司 MH17 班機，在途經烏克蘭東部上空時，遭到1枚俄羅斯飛彈擊落。」荷蘭地方法院審理飛機墜毀的原因，做了以上結論。

自由歐洲電台報導，主審法官史蒂恩豪斯 (Hendrik Steenhuis) 說：「MH17 客機是遭到 頓巴斯地區帕佛麥斯克(Pervomaisk )附近的9N314M山毛櫸飛彈( BUK)擊中而墜毀，造成 283 名乘客、 15 名機組人員死亡。」

MH17是從荷蘭阿姆斯特丹飛往吉隆坡的波音 777 客機，機上多數的乘客都是荷蘭人，也因此荷蘭對此事非常重視。法院認為，空難事件應由俄羅斯與親俄的頓內次克人民共和國負責。

法院起訴了頓內次克人民共和國前國防部長吉爾金(Igor Girkin)、烏東武裝情報單位軍官杜賓斯基 (Sergey Dubinsky)、前俄羅斯軍官普拉托夫 (Oleg Pulatov) 與現場指揮官卡申科 (Leonid Kharchenko)。之後法官發現，普拉托夫只是知道飛彈的存在，但不是主事者。

莫斯科方面一再撇清 MH17 航班墜落的責任，俄羅斯外交部表示，將檢視荷蘭法院的意見。