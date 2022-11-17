68歲「台灣影壇第一美女」林青霞睽違4年回台，今（17日）出席國際精品台北101旗艦店開幕剪綵，身穿華服的她自帶女神光，儀態十分優雅。活動主持人黃子佼稍早在臉書分享對林青霞的印象、雙方在後台的互動，大讚：「東方不敗的氣勢，真的是名不虛傳。」

活動圓滿落幕後，黃子佼晚間在臉書發文，透露星探挖掘林青霞那年，正好是他出生的年份；黃子佼坦言從小就很關注演藝圈，林青霞一直都很耀眼，「香港拍警察故事，跟成龍飛天盾地，然後有滾滾紅塵，以及王家衛系列，從文藝到前衛片，甚至是武俠古裝，有什麼難得到她。」

黃子佼回憶過去跟林青霞的交集，僅有在第50屆金馬獎星光大道短暫的親和訪談，如今獲得主持林青霞場子的機會，黃子佼感到戰戰兢兢，「面對跨時代偶像，雖然她非常親切，事前交代很隨意，但身為演藝晚輩，真的要好好服務。」

活動典禮開始前，他和林青霞在後台順稿，黃子佼直誇：「感受強烈的氣場，東方不敗的氣勢，真的是名不虛傳」，且不等黃子佼開口，林青霞便主動提出願意幫他簽黑膠唱片，甚至送上一本書，讓黃子佼欣喜若狂地直呼：「怎麼這麼友善啦！而台上有求必應，後台不斷的鼓勵，主動拉我們合照，啊啊啊啊啊啊啊，真的太幸福了啦！謝謝您，青霞姐。」

許多網友紛紛留言：「我也想和青霞姐姐合照」、「好大氣的巨星」、「永遠的女神」、「從年輕美到現在」。