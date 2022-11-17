國民黨基隆市長候選人謝國樑今（17）日晚在基隆舉行造勢晚會。（圖／讀者提供）

國民黨基隆市長候選人謝國樑今（17）日晚在基隆舉行造勢晚會，邀請到前總統馬英九、新北市長侯友宜以及韓國瑜為謝國樑站台！現場湧入大批人潮，讓人震撼！