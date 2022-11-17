謝國樑基隆造勢晚會 現場人潮讓人超震撼 22:392022/11/17 中時新聞網 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨基隆市長候選人謝國樑今（17）日舉行造勢晚會。（讀者提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨基隆市長候選人謝國樑今（17）日晚在基隆舉行造勢晚會。（圖／讀者提供） 國民黨基隆市長候選人謝國樑今（17）日晚在基隆舉行造勢晚會，邀請到前總統馬英九、新北市長侯友宜以及韓國瑜為謝國樑站台！現場湧入大批人潮，讓人震撼！ 基隆市都發處長政大開講 暢談城市治理8年經驗 林佳龍自比「天龍」 侯選辦：中文有問題 基隆市議員正妹候選人參選出奇招 男友視角寫真書開放索取 #九合一選舉 #謝國樑 #基隆市 #侯友宜 #韓國瑜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜票遇到民眾分享這些事 謝國樑：一定會學習阿公精神 15:172022/11/17 政治 選戰倒數 藍綠基隆輔選出動「總統級」 大咖站台力挺 14:562022/11/17 政治 蔣萬安「一個最讚的約定」電視競選廣告發布 合體侯友宜、盧秀燕找回「陽光力量」 18:412022/11/17 政治 藍營大咖群聚一堂 2萬民眾力挺謝國樑 22:292022/11/17 政治 韓國瑜口條連荒謬大師都甘拜下風 因這事與吳宗憲變朋友 18:522022/11/17 娛樂 藍7將周末合體 阿中珊珊周日造勢遊行 04:102022/11/17 政治要聞 決戰選前黃金周 藍營北台灣選將群集桃園 22:022022/11/17 政治 馬英九陪王育敏嘉義縣掃街 民眾搶拍照要求背上簽名 12:402022/11/17 政治 林佳龍批新北沒建設 侯友宜舉例反駁：請多了解新北 16:102022/11/17 政治 海納百川》策略錯誤 國民黨北部恐大敗（陳少甫） 15:562022/11/17 海納百川 林右昌陪廖芝晏走訪廟東商圈 傳授正濱漁港經驗讓豐原風華再現 14:252022/11/17 政治 是時「侯家一席」了！新北議員候選人呂家愷18日舉行選前最大造勢晚會 15:422022/11/17 政治 蔣萬安電視競選廣告 合體侯友宜、盧秀燕找回「陽光力量」 20:162022/11/17 政治 選前之夜場地爭議 侯友宜：安全是首要考量 11:012022/11/17 政治 張善政合體侯友宜 批林佳龍：當交長否決台鐵國道納1280 10:472022/11/17 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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