中國國家主席習近平17日晚間與日本首相岸田文雄舉行會晤，這是兩國元首睽違近3年的面對面會談，也是岸田首次與習近平會面。習近平表示，將從戰略角度把握好兩國關係大方向，構建契合新時代要求的中日關係。岸田則表示，雙方的討論坦率且深入，對構建具有建設性且穩定的日中關係是良好的開端，並將協調日本外相林芳正訪華。

兩國元首在泰國曼谷的亞太經合組織（APEC）峰會期間舉行面對面會談，岸田在會後稱會談進行了約45分鐘。習近平在開場時表示，今年是中日雙方共同紀念邦交正常化50周年，各種交流合作成果豐碩，也促進了地區和平發展繁榮。

習近平指出，當前世界進入新的動盪變革期，中日互為近鄰，同為亞洲和世界重要國家，有很多共同利益和合作空間，中日關係的重要性沒有變也不會變。我願與你一道，從戰略角度把握好兩國關係大方向，構建契合新時代要求的中日關係。

綜合日媒報導，岸田在會後表示，這是他首次與習近平面對面會談，感覺到雙方就日中關係的大格局方向，以及在議題和懸而未決問題上，就合作的可能性進行了坦率且深入的討論。他說，這對推進構建具有建設性且穩定的日中關係而言，是良好的開端。

岸田同時表示，已就包含釣魚台在內的東海情勢與中共解放軍發射彈道飛彈等軍事活動，向中方表達嚴重關切，強調台海和平穩定的重要性，並強調雙方就安全保障領域加強溝通一事達成共識。針對北韓核武問題，岸田說期待中國能在聯合國安理會發揮作用。

岸田指出，對區域和國際社會的和平繁榮而言，日中同為具有重要責任的大國，通過雙方努力構建具有建設性且穩定的日中關係並予以實現是重要的，這點他和習是有共識的。他透露，雙方將加強兩國之間包含元首層級的各方面溝通，且應中方邀請，日方將與北京協調日本外相林芳正訪華一事。