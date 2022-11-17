大陸流量女神楊冪前夫劉愷威，日前被拍到和一名短髮女子牽手散步，疑似有新戀情，當時女星尤靖茹被指就是他的新歡，但遭到女方否認，近日有網友發現短髮女子不是尤靖茹，而是在楊冪新劇《愛的二八定律》中飾演她閨密的李曉峰，沒想到工作人員才剛否認戀情，李曉峰就自己發文，似乎是間接認愛，在網上引起熱議。

劉愷威先是被拍到和短髮女子牽手散步，之後又同遊杭州徑山寺，被質疑有新戀情，而現在更被網友發現短髮女子是女星李曉峰，而由於李曉峰最近在電視劇《愛的二八定律》中飾演楊冪的嫂子兼閨密，因此敏感身分也成為話題，對此，不過《新浪娛樂》求證李曉峰身邊工作人員，否認了戀情。

李曉峰工作人員才否認戀情，她卻發文疑似認愛。(圖／取自李曉峰微博)

李曉峰和楊冪在《愛的二八定律》中飾演閨密。(圖／取自微博)

未料，才否認戀情不到1天，李曉峰就在微博轉發工作人員回應緋聞的新聞，寫下：「聯繫的哪位工作人員？」此舉也似乎是在否認工作人員有接受媒體採訪，更被網友認為她是間接承認戀情，紛紛留言直呼「所以是真的嗎？好抓馬（drama）」、「所以姐姐你倆就是在戀愛，對吧」、「你好勇啊姐姐」。