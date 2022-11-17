高雄市長陳其邁與民進黨市議員候選人等人聯合車隊掃街，受到民眾歡迎，陳其邁拿出準備好的「為了你，不敢懈怠」字卡，市民都會心一笑。陳其邁表示，許多在高雄生活居住的人們，不管先來後到，都全心全意為這個城市付出；而在他們為城市認真打拚的同時，更不忘跟他們打招呼、加油比讚。

陳其邁今(17日)在臉書粉專貼文表示，為了你，不敢懈怠！今天他來到前新苓、前鎮小港。許多在高雄生活居住的人們，不管先來後到，都熱愛這個城市，全心全意的付出。

陳其邁接著表示，便當店的店員，客運站的司機。工地裡的勞工朋友，正開車通勤的市民，理髮店的師傅，帶著小朋友的爸爸媽媽。為城市認真打拚的同時，更不忘跟我們打招呼、加油比讚。高雄是他一生的選擇。有大家一起打拚，更是我今生的榮幸。

陳其邁透露，晚上，他特別到雲林西螺，為以前的立委同事劉建國加油，總是聽他掛記著農民、長輩的事。雲林需要有魄力、骨力打拚，能改變城市命運的縣長，請一定要支持劉建國。為我們所愛的城市，一步一腳印，再拚④年！